Участники «Массовой встречи кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями» пришли к Мосгоризбиркому

Около тысячи участников несанкционированной акции в Москве за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму дошли до здания Мосгоризбиркома, передают корреспонденты «Новой газеты».

Любовь @SobolLubov говорит, что не собирается прекращать голодовку и собирается остаться у МГИКа, пока Горбунов с ней не встретитсяhttps://t.co/ocyASMD4XF pic.twitter.com/Ivhj6DoGRm — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 14, 2019

У дверей Мосгоризбиркома стоят полицейские. Участники акции хотят попасть в здание, но их не пускают.

Участники акции у Мосгоризбиркома. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Я буду оставаться здесь, пока [глава Мосгоризбиркома Валентин] Горбунов не встретится со мной и всеми остальными», — заявила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она сказала, что планирует продолжать голодовку, объявленную накануне из-за недопуска на выборы в Мосгордуму. У Мосгоризбиркома также присутствуют в том числе юрист ФБК Иван Жданов и муниципальный депутат Юлия Галямина.

К Мосгоризбиркому протестующие пришли от здания мэрии Москвы, где независимые кандидаты объявили о начале непрерывных протестов с 15 июля. Сама акция началась в 14:00 в Новопушкинском сквере.

Накануне стало известно, что из-за найденных «несоответствий» в подписных листах в регистрации могут отказать почти всем независимым кандидатам. Среди них Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров, Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас и многие другие. В качестве причин чаще всего указано превышение допустимого 10%-ного уровня брака среди подписей и ошибки в сданных документах.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Решение о регистрации кандидатов московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля.