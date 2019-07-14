Роскомнадзор заблокировал сайт ингушского издания «Фортанга»

Роскомнадзор внес оппозиционное ингушское издание «Фортанга» в реестр запрещенных сайтов, доступ к которым ограничивается в России, говорится на сайте ведомства.

Фото: скриншот с сайта Роскомнадзора

Сама «Фортанга» не получала уведомления о блокировке на почту, рассказала журналистка портала Изабелла Евлоева «МБХ медиа». В реестре блокировка объясняется решением суда 2013 года, который признал экстремистскими некие тексты, аудио и видео пользователя «ВКонтакте», на которого завели дело о «разжигании ненависти» к евреям и русским (ст. 282 УК).

Редакция «Фортанги» в своем заявлении связала блокировку с освещением протестов против установления границ с Чечней, а также административных и уголовных преследований их участников: «Сегодня мы подошли к пику противостояния нам: журналистов различными методами нейтрализовали, а сайт заблокировали решением Роскомнадзора».

По этой же причине, по их мнению, 12 июля по подозрению в обороте наркотиков задержали бывшего автора издания Рашида Майсигова. Сам журналист утверждал, что запрещенные вещества подбросили, а его самого правоохранители заставляли с применением угроз и электрического тока дать признательные показания.

Задержанная в июле по делу о столкновениях с полицейскими на мартовском митинге сотрудница ингушского музея репрессий Зарифа Саутиева также преследуется из-за этого, отметили в «Фортанге»: после ухода из-за угроз Майсигова из издания она временно подменяла его.