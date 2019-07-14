МВД: в акции за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму участвуют около тысячи человек
В московской полиции заявили, что в несогласованной акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму участвуют около тысячи человек. Об это сообщает Интерфакс.
Один из кандидатов Константин Янкаускас сказал агентству, что в ней принимают участие несколько тысяч человек. По оценкам корреспондентов «Новой», участников акции также больше тысячи человек.
В МВД отметили, что охрану порядка на акции обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
В настоящее время протестующие находятся у здания Мосгоризбиркома, куда они пришли от мэрии Москвы. Там независимые кандидаты объявили о начале непрерывных протестов с 15 июля. Сама акция началась в 14:00 в Новопушкинском сквере.
Накануне стало известно, что из-за найденных «несоответствий» в подписных листах в регистрации могут отказать почти всем независимым кандидатам. Среди них Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров, Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас и многие другие. В качестве причин чаще всего указано превышение допустимого уровня брака (10%) среди подписей и ошибки в сданных документах.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Решение о регистрации кандидатов московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля.
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