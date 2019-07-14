Смольный для установки мемориальной доски Борису Стругацкому потребовал справку, что тот был писателем

Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга для установки мемориальной таблички Борисe Стругацкому потребовал предоставить справку о том, что тот был писателем. Об этом депутат заксобрания города Борис Вишневский рассказал в блоге на «Эхе Москвы».

По словам Вишневского, у них уже был готов эскиз доски и выбрано место для нее на доме по улице Победы, где Стругацкий жил около полувека. «И тут — городской комитет по культуре сообщает нам, что надо представить ... справку о том, что Борис Натанович — писатель! Без справки они, видимо, в этом не уверены», — поделился депутат.

«Я позвонил зампреду Союза писателей Санкт-Петербурга и президенту Фонда братьев Стругацких Сергею Арно. Он хохотал, как безумный, несколько минут. Потом сказал, что справку напишут, конечно», — продолжил он.

Писатель-фантаст Борис Стругацкий жил в доме №4 по улице Победы с 1964 года до своей смерти в 2012 году. В 2014 году площадь в Московском районе Санкт-Петербурга рядом с этим домом назвали в честь братьев Стругацких по инициативе депутатов заксобрания.