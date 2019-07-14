У Мосгоризбиркома начались столкновения участников акции с полицией. Есть задержанные

обновление 20:50 По данным «ОВД-Инфо», у Мосгоризбиркома задержали 38 человек. В столичном управлении МВД заявили, что были задержаны более 25 человек.

У Мосгоризбиркома начались столкновения участников несогласованной акции за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму с полицией, сообщают корреспонденты «Новой».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Среди задержанных — юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и политик Илья Яшин, сообщает «Медуза». Еще один юрист ФБК Иван Жданов тоже задержан. Яшин сообщил, что с ним в автозаке также муниципальный депутат Юлия Галямина. Полиция задержала и корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, он рассказал, что с ним в автозаке 22 человека. Всех везут в ОВД «Хамовники».

Задержанные сообщили «ОВД-Инфо» о травмах. Полиция вытеснила протестующих и журналистов в Никитский переулок.

«Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями» началась в 14:00 в Новопушкинском сквере. До Мосгоризбиркома участники акции дошли от мэрии Москвы. У ее здания независимые кандидаты объявили о начале непрерывных протестов с 15 июля.

Накануне стало известно, что из-за найденных «несоответствий» в подписных листах в регистрации могут отказать многим независимым кандидатам, в том числе Соболь, Яшину и Галяминой. В качестве причин чаще всего было указано превышение допустимого 10%-ного уровня брака среди подписей и ошибки в сданных документах.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Решение о регистрации кандидатов московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля.