«Ведомости»: Сечин попросил для нефтяников 2,6 трлн рублей льгот на освоение Арктики

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту Владимиру Путину попросил предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн рублей, подлинность письма подтвердили семь источников «Ведомостей». По словам двух из них, Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву «проработать предложение и доложить».

В ответ нефтяники вложат от 5 до 8,5 трлн рублей в проект «Восток ойл»

по освоению Арктики с прогнозируемыми запасами в 2,6 млрд тонн нефти (доказано наличие только 870 млн тонн). В бюджет, согласно прилагавшимся рассчетам, поступят 4,4 трлн рублей, а вклад в ВВП будет составлять до 2% в год до 2050 года.

Льготы для нефтяников проведут через законопроект, уже подготовленный Минвостокразвития. Он освободит новые месторождения от налога на добычу полезных ископаемых, а уже работающие — от уплаты земельного налога и налога на имущество. Налог на прибыль сократят с 20 до 7%, а страховые взносы составят 7,6% при действующей базовой ставке в 30%.

Проект должен будет объединить три месторождения самой «Роснефти» (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением Пайяхское «Нефтегазхолдинга», в кластер также могут войти месторождения «Ермак нефтегаза» — совместной компании «Роснефти» с BP — и исследуемые геологами месторождения на востоке Таймыра.

В июле «Ведомости» также сообщали о другом обращении «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» к Путину о льготах для создания трубопровода, который отправлял бы до 100 млн тонн нефти из арктических месторождений в Европу и Азию через Северный Ледовитый океан. При этом во сколько это должно было обойтись бюджету, не сообщалось.