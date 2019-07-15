Спасавший свой дом во время паводка мэр иркутского города ушел в отставку

В Иркутской области ушел в отставку глава Нижнеудинска Сергей Худоногов, использовавший коммунальщиков для расчистки своего дома от последствий паводка, сообщило IrkutskMedia. Из-за этого он ранее стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

Он ушел по собственному желанию, объяснив решение проблемами со здоровьем. Отставку поддержали депутаты местной думы. После публикации в соцсетях видео расчистки его участка отстранить чиновника от должности потребовал вице-премьер Виталий Мутко, а «Единая Россия» исключила его из партии, назвав эти действия «аморальными».

В нескольких районах Иркутской области из-за паводков с конца июня действует режим ЧС. По последним данным, за это время подтопило более десяти тысяч жилых домов, а из-за наводнения погибли 25 человек. Впоследствии власти области также ввели режим ЧС по всему региону из-за лесных пожаров.