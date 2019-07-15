В Москве задержали основателя нефтекомпании «Новый поток» по делу о хищениях у Сбербанка

Полицейские задержали вечером 13 июля в московском аэропорту Шереметьево основателя и совладельца нефтяной компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «Коммерсант».

Детали дела официально не разглашаются. По данным РБК, его подозревают в растрате 600 млн долларов из взятых у Сбербанка кредитов на 2,9 млрд на строительство предприятия. Однако намеченные работы, по данным следствия, не были выполнены, а «Новый поток» брал кредиты на те же цели и в двух других банках, отмечает «Ъ».

По данным источников газеты в полиции, Мазуров планировал улететь на юг Франции, где у него есть недвижимость. Пресс-служба «Нового потока» уточнила, что бизнесмена задержали по прилету в Москву из-за рубежа, и заверила, что тот не собирался скрываться от следствия и в июле уже являлся для дачи пояснений следователю.

В компании допустили «возможное оказание давления на следственные органы со стороны недоброжелателей» Мазурова. По данным «Ъ», с заявлением в МВД обращался Сбербанк, по данным РБК — Антипинский НПЗ, заложенный по кредиту контрольный 80%-ный пакет которого в мае перешел банку. НПЗ сейчас находится в процедуре банкротства, которую инициировали представители Сбербанка.

В марте «Коммерсант» писал о том, что от своей доли в 20% в Антипинском НПЗ планировал избавиться однокурсник президента Владимира Путина юрист Николай Егоров, поскольку завод хронически не платит дивиденды. Газета отмечала, что Егоров «хорошо знаком с главой Сбербанка Германом Грефом» и «помогает клиентам банка, оказавшимся в сложных ситуациях».