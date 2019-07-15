«Ъ»: грузинские власти на фоне конфликта с Россией отложили выдачу предполагаемого организатора убийства следователя Шишкиной

Власти Грузии из-за обострившихся отношений с Россией приостановили экстрадицию россиянина Ярослава Сумбаева — фигуранта дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, защита Сумбаева обжаловала решение об экстрадиции в Верховном суде страны, а грузинские журналисты, к которым адвокаты обратились за поддержкой, заявили о политическом характере дела: у Сумбаева якобы были сведения о кибервмешательстве России во внутренние дела других стран.

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Адвокат Николай Аршинов сообщил «Коммерсанту», что Сумбаева действительно хотят проверить на причастность к убийству Шишкиной, однако юридического статуса в этом деле у него нет.

Старшего следователя управления на транспорте МВД по ЦФО Евгению Шишкину убили в поселке Архангельское Красногорского района в октябре прошлого года. По версии следствия, 19-летний студент подкараулил ее на парковке и дважды выстрелил. СМИ сообщали, что вместе с другим подростком он получил за это миллион рублей через нелегальную интернет-площадку для торговли наркотиками.

По данным «Коммерсанта», Шишкина расследовала дела о хакерах, которые похищали средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Сумбаева российские следователи считают участником этой хакерской группы. По данным СМИ, с его аккаунта следователь получала угрозы.

Сумбаев признавал вину в киберпреступлениях, но отрицал причастность к убийству Шишкиной. Его задержали в Грузии по просьбе российской стороны, в мае суд в Тбилиси постановил выдать его Москве.