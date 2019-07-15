Мосгоризбирком заявил о «шантаже и давлении» после акций независимых кандидатов в городскую думу

Московский избирком заявил, что некоторые кандидаты в депутаты Мосгордумы пытаются «шантажом и давлением» заставить комиссии «принять незаконные решения о своей регистрации». Об этом говорится на сайте Мосгоризбиркома.

В комиссии подчеркнули, что несанкционированные митинги у окружных комиссий и Мосгоризбиркома, а также петиции, «требования которых противоречат избирательному законодательству», могут повлечь уголовную и административную ответственность.

Глава московского избиркома Валентин Горбунов сообщил, что комиссия отказала в регистрации девяти кандидатам и зарегистрировала 187 человек. Он добавил, что точная информация о зарегистрированных кандидатах появится 17 июля.

Накануне в столице прошла «массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями». Независимые кандидаты объявили о начале непрерывных протестов с 15 июля из-за найденных комиссией «несоответствий» в подписных листах, в связи с чем многим могут отказать в регистрации. Недействительными признали подписи в поддержку Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина, Кирилла Гончарова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и многих других.

Участники акции 14 июля собрались в Новопушкинском сквере и прошли по Тверской улице до здания мэрии, после чего подошли к Мосгоризбиркому. В ходе протестов полиция задержала 39 человек, троих из них госпитализировали.