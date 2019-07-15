Сокуров объявил о закрытии фонда поддержки кино из-за «недружелюбности и агрессивности Минкульта»

Режиссер Александр Сокуров объявил о закрытии некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации». Об этом сообщает «Коммерсант».

«Мы закроем наш фонд "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств к существованию», — заявил Сокуров во время дискуссии на киношколе «Индустрия на "Стрелке"».

Он пояснил Интерфаксу, что причиной стали «общие внешние обстоятельства, недружелюбность и агрессивность по отношению ко мне министерства культуры РФ», из-за которых фонд не может больше существовать. В Минкульте агентству сообщили, что не знают, почему Сокуров мог принять такое решение.

В декабре прошлого года работу фонда проверяла полиция по жалобе о возможном хищении бюджетных денег. Сокуров связывал это с желанием бывшего сотрудника фонда не возвращать долг, который ранее занял в фонде. Полиция по итогам проверки не нашла нарушений и отказала в возбуждении дела.

Сокуров открыл фонд «Пример интонации» в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов. Фонд поддерживали Минкультуры, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Общественный фонд Владимира Смирнова, киностудия «Ленфильм».