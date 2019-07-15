Экс-губернатора ЕАО приговорили к условному сроку по делу о хищении на закупке медоборудования

Биробиджанский районный суд приговорил бывшего губернатора Еврейского автономного округа Александра Винникова к 4 годам условного срока по делу о многомилионных хищениях на закупках медоборудования. Об этом сообщило EAOMedia.

По версии следствия, с марта 2014 года до истечения полномочий в 2015 году он склонял начальника регионального управления здравоохранения заведомо завысить стоимость госконтракта на закупку оборудования для онкодиспансера (ч. 4 ст. 33. ч. 2 ст. 285 УК). Следствие оценило ущерб в 24 млн рублей.

Прокуратура требовала для Винникова, который возглавлял регион с 2010 года, 4 года колонии. Винников в суде отказался признавать свою вину, а его адвокаты называли аргументы обвинения недостаточными и обещали обжаловать приговор.