Суд оправдал челябинского активиста по делу о нападении на охранника «Русской медной компании»

Мировой судья судебного участка №2 Сосновского района Челябинской области оправдал координатора регионального штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского по делу о нападении на охранника «Русской медной компании». Об этом сообщает глава глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Золотаревского обвиняли в причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК). Он стал подозреваемым по делу из-за инцидента, который произошел в прошлом июне. Тогда активисты «СТОП ГОК» приехали на место строительства горно-обогатительного комбината, чтобы провести акцию протеста.

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