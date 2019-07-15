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Суд оправдал челябинского активиста по делу о нападении на охранника «Русской медной компании»

Общество

 

Мировой судья судебного участка №2 Сосновского района Челябинской области оправдал координатора регионального штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского по делу о нападении на охранника «Русской медной компании». Об этом сообщает глава глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Золотаревского обвиняли в причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК). Он стал подозреваемым по делу из-за инцидента, который произошел в прошлом июне. Тогда активисты «СТОП ГОК» приехали на место строительства горно-обогатительного комбината, чтобы провести акцию протеста. 

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