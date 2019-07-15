Суд отправил под домашний арест коллегу ученого Кудрявцева из ЦНИИМаша по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест ученого из ЦНИИмаш Виктора Мещерякова по делу о госизмене (ст. 275 УК). Соответствующая карточка опубликована на сайте суда, об этом также сообщает «МБХ медиа».

Суд вынес решение 4 июля. 77-летний ученый является фигурантом дела, по которому находятся под арестом сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев и его начальник Роман Ковалев, отмечает «МБХ медиа» со ссылкой на окружение Мещерякова.

Напомним, Кудрявцева задержали летом 2018 года, сейчас он находится под арестом. Следствие считает, что в 2013 году ученый передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту секретные сведения, которые могли быть использованы для создания оружия. Ученый не признает своей вины и настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации.

Ковалева арестовали в начале июня. По данным СМИ, его также обвиняют в передаче гиперзвуковых технологий и результатов газодинамических исследований бельгийскому институту.