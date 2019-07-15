«Коммерсант» рассказал о предложении властей создать должность главного государственного IT-архитектора

Минкомсвязи предлагает разработать единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора для контроля за ними. Об этом говорится в соответствующем проекте концепции, сообщает «Коммерсант».

Планируется, что в сферу создания единой системы войдут IT-архитектуры государственных информационных систем, органов исполнительной власти и местного самоуправления. До 1 октября правительство определит два центра компетенций, один из которых будет заниматься информационной безопасностью. Главного государственного IT-архитектора, а также специалистов в регионах и федеральных органах власти планируют назначить до 1 декабря. Основным источником финансирования проекта будет федеральный бюджет.

Согласно документу, создание единой системы поможет обеспечению цифрового суверенитета России, повысит устойчивость IT-инфраструктуры исполнительной власти и сократит сроки оказания госуслуг.

Вопрос о единой IT-архитектуре хотели обсудить на заседании профильной межведомственной рабочей группы 12 июля, но, по словам одного из источников «Коммерсанта», его пока сняли с повестки. В Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» информацию изданию не прокомментировали.

В настоящее время государственными информационными системами в России занимается ряд компаний. В частности, это «Ростелеком», контролирующий значительную часть сегмента, объяснил один из собеседников «Коммерсанта». Он добавил, что отрасль часто страдает от неверных решений, и напомнил, что в сентябре прошлого года произошел сбой в Росреестре, из-за чего почти две недели в России пропал доступ к сведениям о зарегистрированной недвижимости.