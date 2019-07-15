«Это не публичная политика, это провокация»: глава Мосгоризбиркома — о митинге в поддержку независимых кандидатов

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказался по поводу несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая накануне прошла в центре столицы.

Чиновник объяснил, что вчера не смог пообщаться с протестующими не потому что был на даче, а из-за того, что проводил некую пресс-конференцию.

«Я еще вчера заявил: пусть все приходят в понедельник и я приму. Кто им отказывает во встрече? Если у вас нерабочий день, а вас требуют на радиостанцию — это правильно? Я не знаю, кто это заявил (про дачу — ред.), ему (Илье Яшину — ред.) якобы кто-то сказал. Я вчера проводил большую пресс-конференцию, — заявил Горбунов. — Но сегодня уже полдня прошло, а так никто и не пришел, тишина».

Горбунов назвал вчерашнюю встречу кандидатов в депутаты с избирателями «провокацией, а не публичной политикой».

«Я видел, что “Дождь” публиковал: там ни одного избирателя кандидатов не было. Они все из других округов. Так что говорить,что это избиратели, неправильно», — сказал чиновник.

По словам Горбунова, на данный момент официальные отказы в регистрации получили 9 человек. «Из тех фамилий, которые вчера участвовали (в акции — ред.), отказов нет <…> Яшину еще никто не отказывал, не было заседания еще. Проводилась проверка, ему дали протокол. Если не согласен — пусть приходит на заседание и доказывает свою правоту», — заключил Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома добавил, что готов встретиться с кандидатами сегодня в 15:00.

Накануне в столице прошла «Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями»: участники несанкционированной акции собрались в Новопушкинском сквере и прошли по Тверской улице до здания мэрии, после чего подошли к Мосгоризбиркому. В ходе протестов полиция задержала 39 человек, троих из них госпитализировали.

После этого независимые кандидаты объявили о начале непрерывных протестов с 15 июля из-за найденных комиссией «несоответствий» в подписных листах, в связи с чем многим могут отказать в регистрации. Недействительными признали подписи в поддержку Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина, Кирилла Гончарова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и многих других.