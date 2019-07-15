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В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве депутата

Общество

 

В Подмосковье задержали криминального авторитета Олега Шишканова, также известного как Шишкан. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Его подозревают в причастности к убийству депутата Заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2013 году. Также в настоящее время проверяют, с какими делами еще может быть связан Шишканов. 

На сходке криминальных авторитетов в одном из ресторанов в Люберцах всего были задержаны 32 человека, рассказала Интерфаксу начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. По данным источника агентства, среди задержанных, помимо Шишканова – внук авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в 2013 году. На всех задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции (ч.2, ст. 20.1 КоАП). 

Теги:
задержания, Подмосковье , em
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