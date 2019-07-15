Налоговая заблокировала счета бизнес-школы и университета «Синергия» из-за долгов перед бюджетом

Федеральная налоговая служба из-за долга перед бюджетом приостановила операции по банковским счетам не менее шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», а также с его ректором Вадимом Лобовым. Об этом сообщает The Bell.

Точная сумма долга перед бюджетом неизвестна, но издание нашло исполнительные листы как минимум на 27,3 млн рублей. Лобов при этом говорит о вдвое меньшей сумме. Он добавил The Bell, что вопросы налоговой «несущественные», а блокировки назвал «техническими». Глава бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов в разговоре заявил, что «все счета уже разблокированы, по крайней мере, мы отправили все документы для этого».

По данным The Bell, заблокированными оказались не менее 43 счетов «Синергии» и Лобова, большинство из которых открыты в Сбербанке. Источник издания отметил, что университет не может платить по этим счетам или проводить транзакции до устранения нарушений, но может принимать переводы.

The Bell пишет, что в конце июня Аветов и Лобов продали свои доли в основном юрлице университета — ООО «Школа бизнеса Синергия», после чего 90% перешли гражданину Гватемалы Мариано Геррера, а остальные 10% приобретены самим ООО. При этом Лобов подчеркнул, что «такую даму» не знает, но «бизнес-школа по-прежнему находится в структуре "Синергии"».

Ранее «Синергия» выиграла госконтракт на 1,1 млрд рублей на популяризацию предпринимательства, подготовку бизнес-тренеров и обучение региональных чиновников. «Би-би-си» отмечает, что в продвижении проекта будут задействованы блогеры, среди которых автор книги «Меняю жир на силу воли» Ярослав Брин, бьюти-блогер Galainst, автор книг «Как познакомиться с достойным мужчиной» и «Женское достоинство — сила притяжения мужчин» Мила Левчук и другие.