«Приведет просто к вырождению человечества»: Матвиенко — об усыновлении детей однополыми семьями

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против разрешения однополым семьям усыновлять детей, передает РИА Новости.

«Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества», – сказала она на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Матвиенко отметила недопустимость «размывания» таких фундаментальных основ, как семья, дети и родители.

«В законодательстве некоторых государств вместо слов "мама", "папа" введены новые понятия "родитель номер один " и "родитель номер два". Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет – "родитель номер один"?» – заявила она.

В 2014 году было подписано постановление правительства, которое запретило гражданам стран, в которых разрешены однополые браки, усыновлять детей-сирот из России. Помимо этого, с 2013 года в России действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних, предусматривающее штрафы до ста тысяч рублей.