Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа», сотрудников которого подозревают в разбое

Начальника спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерия Канакина уволили с занимаемой должности, сообщает Интерфакс.

После увольнения, которое произошло «некоторое время назад», Канакин стал президентом Международной ассоциации ветеранов «Альфы», отметил почетный президент организации Сергей Гончаров.

По его словам, увольнение Канакина не связано с делом о разбое, по которому ранее задержали нескольких сотрудников спецподразделения. Гончаров уточнил ТАСС, что указ об отставке Канакина президент подписал в мае.

Валерий Канакин работал в «Альфе» около 35 лет, имеет звание Героя России. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году и в школе в Беслане в 2004 году. «Альфу» Канакин возглавлял последние пять лет.

Ранее семерых сотрудников ФСБ задержали по подозрению в разбое. Среди них трое сотрудников «Альфы», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К». По данным «Новой», еще восемь подозреваемых по делу офицеров «Альфы» скрылись после командировки на Северном Кавказе.

По данным СМИ, 10 июня они напали на мужчину, который принес в один из банков 136 млн рублей для их внесения на депозит. Предположительно, они действовали по наводке сотрудника банка. Как сообщал РБК, потерпевшим по делу проходит 33-летний безработный житель Москвы, который эти деньги «взял в долг у знакомых».