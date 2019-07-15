Студенты и сотрудники ВШЭ призвали проректора Касамару принять меры для допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Студенты, сотрудники и выпускники Высшей школы экономики НИУ ВШЭ обратились с открытым письмом к проректору вуза и кандидату на выборах в Мосгордуму Валерии Касамаре. Письмо опубликовано на сайте журнала DOXA.

В настоящее время письмо подписали более 60 студентов, выпускников и сотрудников ВШЭ. Они выразили обеспокоенность в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По мнению авторов письма, Касамара может повлиять на происходящее и «способствовать объективному рассмотрению нарушений» при оценке Мосгоризбиркомом собранных кандидатами подписей, так как она говорила, что принадлежит к команде действующего мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мы выступаем против того, чтобы кандидат от университета участвовал в нечестных выборах в городской парламент», — заявили авторы письма. По их словам, это противоречит их интересам в том числе, потому что может сказаться на репутации вуза.

Авторы письма призвали Касамару «проявить солидарность с кандидатами, не допущенными к выборами, и требовать проведения честных выборов в Мосгордуму».

Касамара выдвигается в Мосгордуму в 45-м округе Москвы, куда входят Красносельский, Басманный и Мещанский районы, а также Сокольники. Там же выдвигается и оппозиционер Илья Яшин. Он сообщал, что при проверке у него обнаружили 734 «подозрительных» подписи, что почти в два раза превышает допустимое число брака. Яшин считает, что таким образом его намерены снять с выборов.

Превышающий допустимый уровень брак нашли также в подписях, собранных за других кандидатов,в частности, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина, Кирилла Гончарова, Илью Яшина, Юлию Галямину и Константина Янкаускаса. Независимые кандидаты объявили о начале непрерывных протестов с 15 июля из-за найденных комиссией «несоответствий» в подписных листах, в связи с чем многим могут отказать в регистрации.

Накануне в Москве прошла «Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями»: участники несанкционированной акции собрались в Новопушкинском сквере и прошли по Тверской улице до здания мэрии, после чего подошли к Мосгоризбиркому. В ходе протестов полиция задержала 39 человек, троих из них госпитализировали.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал акцию «провокацией, а не публичной политикой». Он заявил, что готов встретиться с кандидатами сегодня в 15:00. Горбунов решил принять кандидатов по одному, отмечают «Открытые медиа». Сами они выступили против подобного формата и потребовали принять их всех вместе.