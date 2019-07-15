На Красной площади задержали правозащитников, вышедших с пикетами в годовщину убийства Натальи Эстемировой

Правозащитники Светлана Ганнушкина, Александр Черкасов и журналист «Новой газеты» Елена Милашина вышли с пикетами на Красную площадь в день десятой годовщины убийства Натальи Эстемировой.

Пикетирующие стояли на площади с тремя плакатами: «Правозащитницу Наталью Эстемирову убили 10 лет назад», «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены», «Как же так, господин президент?». Через 10 минут после начала акции их задержали.

Правозащитница и журналистка Наталья Эстемирова, с 2000 года возглавлявшая представительство ПЦ «Мемориал» в Грозном, была убита 15 июля 2009 года. Ее похитили у ее дома в Чечне и вывезли на границу Ингушетии, где убили несколькими выстрелами в голову и грудь.

Тогда президент России Дмитрий Медведев пообещал, что убийство правозащитницы будет раскрыто, а дело под личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Согласно официальной версии Следственного комитета, убийство Эстемировой совершил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев якобы в качестве мести за ее публикации. Однако друзья и коллеги Эстемировой считают эту версию несостоятельной, так как ДНК боевика не совпадает с ДНК убийц правозащитницы. В «Мемориале» уверены, что мотивом убийства была правозащитная деятельность Натальи Эстемировой, и возложили отвественность за преступление на власти Чечни.