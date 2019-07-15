ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области предполагаемых членов ИГ, которые готовили теракты и нападения на полицию

ФСБ сообщила об убийстве одного и задержании двух предполагаемых участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Ростовской области, передает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемые готовили нападения на сотрудников полиции и теракты. В ФСБ отмечают, что главарь группы при попытке оперативников остановить его автомобиль вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района открыл стрельбу из автомата.

От ответного огня в автомобиле подозреваемого сработало взрывное устройство, отчего он погиб на месте, утверждают в пресс-службе. Позже силовики задержали в Ростове-на-Дону еще двух предполагаемых членов ИГ. У них нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК), незаконном хранении взрывчатки (ст. 222.1 УК).

В спецслужбе отмечают, что нашли подозреваемых во время отработки связей «ростовской террористической ячейки», о задержании которых сообщали в апреле прошлого года.