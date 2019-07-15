«На кулуарные встречи мы не готовы»: независимые кандидаты в Мосгордуму отказались общаться с главой Мосгоризбиркома

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы не смогли обсудить с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым ситуацию с недопуском их на выборы, сообщает корреспондент «Новой газеты».

По их словам, глава Мосгоризбиркома, который ранее днем заявил, что готов пообщаться с кандидатами, предложил им изменить формат встречи и поговорить с каждым один на один. Журналистов независимых СМИ в здание также не пустили, однако внутрь удалось пройти съемочной группе «России 1». В итоге кандидаты — Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас и другие — отказались от встречи и ушли.

«На кулуарные встречи мы не готовы, они хотят всех обдурить», — заявила Любовь Соболь. Она добавила, кандидаты придут сегодня вечером на Трубную площадь и продолжат требовать допуска на выборы.

Накануне независимые кандидаты объявили о начале непрерывных протестов из-за найденных комиссией «несоответствий» в подписных листах, в связи с чем многим могут отказать в регистрации. Недействительными признали подписи в поддержку Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина, Кирилла Гончарова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и многих других.

Вчера в столице прошла «Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями»: участники несанкционированной акции собрались в Новопушкинском сквере и прошли по Тверской улице до здания мэрии, после чего подошли к Мосгоризбиркому. В ходе протестов полиция задержала 39 человек, троих из них госпитализировали.