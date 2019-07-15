Правозащитники попросили СК проверить жалобы на полицейское рабство в Татарстане

Правозащитная организация «Зона права» и Казанский правозащитный центр обратились к и.о. председателя управления Следственного комитета по Татарстану Марату Зарипову с просьбой проверить две новые жалобы на полицейское рабство в Нурлатском районе республики. Об этом сообщили «Новой газете» в «Зоне права».

По словам местного жителя Василия Власова, в 2015 году начальник линейного пункта полиции на станции Нурлат Яков Колесников в течение нескольких месяцев заставлял его работать на территории своего коттеджа в поселке Пушкино.

«Пообещал денег побольше. <…> Мне не платили, постоянно били. Заставляли навоз чистить, скотину смотреть. Жил в вагоне, а когда убежал, закрыли в сарае. Чтобы он от меня отстал, мне пришлось взять на себя еще одно дело по патронам. И еще он угрожал моему отцу, что убьет его или что он пропадет без вести», — рассказал Власов. По его словам, подчиненные Колесникова знали о происходящем.

Другой житель района Яков Елисеев тоже рассказал о принуждении к труду на территории коттеджа Колесникова. По словам Елисеева, полицейский пообещал ему оплату в 10 тысяч рублей каждый месяц. Мужчина рассказал, что следил за скотиной, убирал навоз, занимался хозяйственными делами, но никаких денег не получил. Также он добавил, что ему поступали угрозы от Колесникова в случае, если он сбежит.

После побега Елисеев скрывался в Самарской области и вернулся в Татарстан после возбуждения против Колесникова дела о превышении должностных полномочий и незаконном приобретении боеприпасов.

«Указанные сведения могут свидетельствовать о практике систематического нарушения прав человека сотрудниками полиции в Нурлатском районе Татарстана», — заявили правозащитники. Они попросили проверить сообщения Власова и Елисеева, а также передать дело о похищении жителя района Идриса Садыкова в центральный аппарат СК по Татарстану.

Садыков рассказывал о том, что двое братьев-полицейских Динар и Ленар Гафиятовых похитили его, и в течение примерно трех недель он выполнял работы на ферме их отца. Региональный СК возбудил дело о похищении (ст. 126 УК), подозреваемых по нему пока нет.

Колесникова в феврале суд приговорил к трем годам, а его подчиненного Рената Хаметова — к 2,5 годам колонии общего режима, но решение в силу не вступило. Им инкриминировались превышение должностных полномочий и незаконное приобретение боеприпасов, эпизода с принуждением к труду в деле не было.