Адвокат: показания сестер Хачатурян в материалах дела — это один и тот же текст

Экспертиза установила, что большая часть показаний в протоколах Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, представляют собой «один и тот же текст с незначительной редакторской правкой, написанный одним и тем же автором». Об этом «Новой» сообщил адвокат Алексей Липцер.

«То есть показания Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян не являются показаниями трех разных людей», — заявил защитник Крестины Хачатурян. По его словам, автор этих текстов правильно употребляет юридическую терминологию и, скорее всего, имеет юридическое образование или опыт работы в правоохранительных органах.

«При этом объем уникальных фрагментов в тексте составляет в показаниях Марии 9%, в показаниях Ангелины — 12%, в показаниях Крестины — 18%», — рассказал Липцер.

Он отметил, что адвокаты приобщат к материалам дела результаты исследования и попросят о судебной экспертизе и признании протоколов ненадлежащим доказательством.

Защитник подчеркнул, что протоколы Крестины и Ангелины сделаны на основании допроса Марии. Она признана невменяемой в момент убийства отца, а потому на ее показания опираться нельзя, объясняет Липцер.

Ранее Следственный комитет выделил в отдельное производство из дела сестер Хачатурян материалы в отношении их отца Михаила, в действиях которого нашли признаки истязания и сексуального насилия.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Сестры рассказывали, что он регулярно избивал их, а одна из девушек заявляла о сексуальном насилии со стороны отца. Экспертиза обнаружила у старшей сестры расстройства психики на почве домогательств и издевательств. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны.