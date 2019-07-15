В Костромской области СК отказался возбуждать дело из-за видео, на котором исказили фамилию чиновника Ральникова

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оскорблении власти (ст. 319 УК) против блогера из Костромской области Владислава Дружкова, который на видео раскритиковал главу администрации города Буй Игоря Ральникова. Об этом сообщил изданию 7x7 сам блогер.

Видеозапись, из-за которой СК начал проверку, была опубликована в паблике «Мрачные поселки» в октябре прошлого года. На ней житель города рассказывает про канализацию, которая развалилась вскоре после ремонта. Мужчина использует нецензурную лексику и упоминает Ральникова, добавляя к его фамилии букву «С» и сравнивая с парнокопытным животным.

Заявление против Дружкова подал сам глава администрации Буя. В отказе в возбуждении дела сказано, что в видеозаписи недостаточно информации, чтобы установить, что Дружков оскорбляет Ральникова при исполнении должностных обязанностей. Чиновнику предложили подать иск о защите чести и достоинства (ст. 5.61 КоАП).

В Буйской межрайонной прокуратуре потребовали вернуть дело в СК и провести дополнительную проверку.

В конце мая Дружков рассказывал, что ему пришлось закрыть свой бизнес из-за давления. Он назвал действия местных властей политически мотивированными.