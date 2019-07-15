В Грузии задержали полицейского за превышение полномочий при разгоне протестов в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии заявила о задержании полицейского за превышение полномочий в ходе разгона протестов в центре Тбилиси 20-21 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следствием установлено, что на рассвете 21 июня сотрудник ведомства превысил свои полномочия и физически расправился с задержанным по административному правонарушению молодым человеком», — рассказали в ведомстве. В отношении других полицейских расследование продолжается.

Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента в Тбилиси и говорил на русском языке.

В связи с конфликтом с 8 июля российским авиакомпаниям запрещено выполнять перевозки на территорию Грузии. Грузинские авиакомпании с этого же дня временно не могут летать в Россию.

Из-за «антироссийских провокаций» Госдума предлагала правительству ввести санкции против Грузии, однако президент России Владимир Путин выступил против этого. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил, что в правительстве видели заявление Госдумы, но прислушаются к мнению Путина.