РБК: двух сотрудников ФСБ задержали по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержали двух офицеров управления ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (2-я служба) по делу о мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг московской гостиницы Moscow Holiday Hotel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сотрудников ФСБ задержали еще в апреле, но официально об этом не сообщалось. В Московском гарнизонном военном суде подтвердили РБК арест сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова, последний находится под домашним арестом. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании (ООО «Москоу Холидэй» — ред.) и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн рублей», — рассказал РБК источник, близкий к ФСБ.

С декабря 2017 года по март 2019-го генеральным директором ООО «Москоу Холидэй» был Магомед-Салях Бигаев, говорится в базе данных СПАРК. После встречи с Ивановым и Богдановым его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сейчас он под арестом.

Его подозревают в мошенничестве, связанном с компанией ОАО «Автофинанс», уточнил собеседник РБК. Иванов и Богданов попытались использовать информацию об аресте Бигаева в своих интересах, утверждает он.

Руководитель «Мострансагентства» Виктор Горин на допросе заявил, что весной 2017 года здание гостиницы «захватил» фигурант дела Юнус-бек Магомадов, связанный с «Автофинансом». Горин рассказал, что «Мострансагентство» было вынуждено оформить аренду гостиницы со своим дочерним обществом — ООО «Золотое дерево», которое заключило договор субаренды с «Москоу Холидэй». Арендатор не оплачивает аренду и не покидает здание, сказал он, отметив, что не просил у ФСБ помощи в решении конфликта.