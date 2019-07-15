В Москве начался митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В Москве начался митинг «За право на выбор», участники которого требуют зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму. По оценкам корреспондентов «Новой», на Трубной площади уже собрались около 500 человек.

«Я бы не сказал, что сегодня встреча с [главой Мосгоризбиркома Валентином] Горбуновым провалилась. Мы ему сказали, что регистрировать надо всех кандидатов, тогда будут обеспечены честные и конкурентные выборы. Горбунов сказал, что принял это во внимание, но сказал, что он сам человек зависимый. Мы ждем завтра встречи с [председателем ЦИК Эллой] Памфиловой», — сказал член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

Встреча с Памфиловой не была согласована — кандидаты намерены прийти с утра 16 июля к зданию Центризбиркома. При этом сама Памфилова сейчас находится на больничном. «Мы все здесь хотим пожелать здоровья Элле Панфиловой! Говорят, у нее проблемы с суставами. Я так понимаю, с суставами языка, раз она до сих пор не может никак прокомментировать вчерашнее даже событие», — заявил на митинге действующий мундеп Константин Янкаускас.

Сергей Митрохин. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Акцию накануне анонсировал депутат Мосгордумы Илья Яшин, предложив проводить ее на Трубной площади ежедневно в 19:00 — именно там был расположен Центр сбора подписей команды Навального. Кандидаты также позвали сторонников на согласованный митинг на Площади Сахарова днем 20 июля.

Ранее днем кандидаты попытались провести встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, однако она вышла кулуарной: Горбунов встретил их в коридоре и общался не больше 10 минут, утверждали кандидаты. Соболь заявила, что независимые кандидаты не согласны на кулуарную встречу.

Они требовали встречи с Горбуновым в ходе своей состоявшейся накануне «Массовой встречи кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями». Власти посчитали акцию несанкционированным митингом и к вечеру жестко разогнали ее. Во дворе Мосгоризбиркома были задержаны 39 человек, троих из них госпитализировали.