Избирком отказал Илье Яшину в допуске на выборы в Мосгордуму

Московский городской избирком отказался зарегистрировать оппозиционера Илью Яшина кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписях, сообщил политик в соцсетях. Комиссия признала недействительными на 133 подписи больше, чем нужно для допуска.

Члены комиссии отклонили его жалобу на результаты проверки подписей и не стали ни слушать избирателей, пришедших подтвердить свое авторство, ни рассматривать их письменные заявления, рассказал политик.

Руководство избиркома также упрекнуло его «в использовании административного ресурса» за то, что он оставлял в статьях на сайте муниципального округа ссылки на видео со своего канала на YouTube. По словам Яшина, он намерен обжаловать отказ в суде.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября, избирательная комиссия зарегистрировала на них менее десятка независимых кандидатов. Из-за этого недопущенные кандидаты провели накануне встречу в центре Москвы, при жестком разгоне которой полиция задержала почти 40 человек. Вечером 15 июля они вновь собрали своих сторонников — на Трубной площади.