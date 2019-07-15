Мундепа Юлию Галямину оштрафовали за «встречу с избирателями» у московского избиркома

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 31 тысячу рублей оппозиционного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину за участие во «встрече с избирателями» у Мосгоризбиркома, сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Судья Марина Сырова признала ее виновной в административных правонарушениях и назначила за организацию несогласованного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) штраф в размере 30 тысяч рублей, а за «неповиновение полиции» (ч.1 ст. 19.3 КоАП) – 1 тысячи.

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков ходатайствовал об участии в процессе сотрудников полиции, которые задерживали Галямину и составляли протокол, однако судья моментально отклонила все требования защиты. Бюриков назвал предъявленные Галяминой обвинения «незаконными и необоснованными».

«Задержание было произведено у Мосгоризбиркома. Мы там находились с целью встретиться председателем [столичного избиркома]. Это является законным правом. Это не может никем ограничиваться. Задержание было совершено без предупреждения», – пояснила Галямина во время рассмотрения первого протокола.

Также Галяминой вменили «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Согласно материалам дела, она «воспрепятствовала» полицейским при составлении административного протокола в отделении полиции и потом порвала документ.

«В ОВД «Хамовники» мы оказались в 20:30, те данные, которые в протоколе не соответствуют действительности. Нас поместили в актовый зал в 22:15, никаких протоков не оформляли. Мне предъявили протоколы, я не внимательно их прочла в первый раз, они содержали ложную информацию. Я просила переписать протоколы, сотрудники полиции мне очень грубо отказали», – пояснила в суде Галямина.

Свидетель защиты, который был задержан вместе с оппозиционным политиком, автозак прибыл в ОВД в 20:35. Он полностью подтвердил слова Галяминой.

Накануне в Москве прошла акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. Столичные власти отказались согласовать акцию, и она прошла в формате «встречи с избирателями». Сотрудники полиции задержали около 40 протестующих у здания Мосгоризбиркома, среди которых были и кандидаты — Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Позднее всех их отпустили, кроме Галяминой, которую оставили на ночь в ОВД и на следующий день доставили в суд.