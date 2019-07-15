Украина продлила эмбарго на российские товары до конца 2020 года

Премьер Украины Владимир Гройсман продлил до конца 2020 года срок действия запрета на ввоз в страну ряда товаров из России. Его постановление опубликовано на сайте правительства.

Товарное эмбарго на российские товары ввели в 2015 году, в него входят в том числе продукты питания (молочные продукты, чай, кофе, алкоголь), средства гигиены и железнодорожное оборудование. С июля этого года был также ограничен ввоз товаров на полмиллиарда долларов — в том числе минеральных удобрений, автомобилей и — со следующего года — железнодорожных вагонов.

В России распространили продуктовое эмбарго на Украину в 2016 году. В рамках него к ввозу были запрещены молочные продукты, овощи, фрукты и т.д. В декабре прошлого года (в ответ на запрет Украиной российского крахмала и железнодорожного оборудования) список расширили товарами еще на 510 млн долларов — был введен запрет на в том числе некрепкий алкоголь, подсолнечное масло, щебень и картон.

В 2016 году Россия также запретила украинским перевозчикам провозить товары по своей территории товары в Центральную Азию. Всемирная торговая организация, рассматривая жалобу Украины на это, весной приняла решение в пользу России.