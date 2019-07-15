Правительство продлит заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Минтруда предложило продлить мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, с которым ознакомились Интерфакс и РБК.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документе.

При этом в Минтруда напомнили, что бюджет Фонда не был сверстан окончательно и говорить о продлении еще рано. Готовится ли правительством соответствующий законопроект, пресс-служба министерства говорить не стала — его разработка в ведении Минфина.

Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были заморожены в 2014 году. Впоследствии «заморозка» ежегодно продлевалась. На ее место должна прийти разработанная Центробанком в 2016 году система индивидуального пенсионного капитала, однако ее публичное обсуждение, по данным СМИ, власти решили отложить на 2020 год.