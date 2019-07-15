Бывшему вице-губернатору Новгородской области дали еще 10 лет по новому делу о взятке

Новгородский районный суд приговорил бывшего первого вице-губернатора Арнольда Шалмуева к 10 годам колонии строгого режима и 900 тыс. рублей штрафа по делу о даче взятки. Об этом сообщила областная прокуратура.

Второе дело в отношении чиновника завели в прошлом году. По версии следствия, в 2012 году он договорился о покровительстве с бывшим сенатором от Новгородской области Дмитрием Кривицким за взятку в 50 миллионов рублей, однако через своего водителя успел передать ему только 17 миллионов. За это он в том числе просил передать ему в ведение строительство автодорог.

По первому делу о хищении в дорожной сфере приговор Шалмуеву вынесли в 2016 году. Суд признал, что он вместе с еще девятью участниками организованной группы в 2012–2013 годах похитил 15 миллионов рублей, завышая стоимость госконтрактов на строительство и ремонт дорог, и приговорил его к 8 годам 10 месяцам колонии.