«Коммерсант» рассказал о проблемах с загрязненной нефтью до инцидента с «Дружбой»

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в начале апреля получил нефть с повышенной концентрацией хлорорганических соединений в нефти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Высокую концентрацию хлоридов обнаружили 4 апреля, утверждает один из собеседников издания, отклонения от нормы в сырье сохранялись до 12 апреля. По данным источника «Коммерсанта», речь идет о подразделении РИТЭКа «Волгограднефтегаз». Сырье с превышением хлорорганики поступило на предприятие незадолго до того, как белорусский «Белнефтехим» сообщил о поступлении загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба».

В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о превышении на Волгоградском НПЗ норм по хлорорганике. В «Транснефти» заявили, что ситуация с загрязненной нефтью на НПЗ в Волгограде не связана с инцидентом на «Дружбе». Советник главы компании Игорь Демин уточнил, что объем загрязненной партии нефти на волгоградском предприятии составил несколько тысяч тонн, а оно потребляет более 1,2 млн тонн сырья в месяц.

В ЛУКОЙЛе рассказали, что небольшие отклонения по хлорорганике зафиксировали в первой декаде апреля в выборочных пробах, однако среднесуточные показатели находились в пределах нормы. В компании сообщили, что на деятельность НПЗ это не повлияло. При этом в июне глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов утверждал, что компания не использует хлорорганику для нефтедобычи, отмечает «Коммерсант».

Ранее было известно о загрязнении нефти на Куйбышевском НПЗ, принадлежащему «Роснефти», однако это было связано с инцидентом с «Дружбой».

Поставка на нефтеперерабатывающие заводы сырья с незначительным превышением хлорорганики является стандартной практикой, сообщил источник «Коммерсанта» в отрасли. «Это оставалось бы рутинным вопросом, если бы не ситуация с "Дружбой"», — уточнил он. По его словам, повышенное содержание хлоридов в нефти на Волгоградском НПЗ с инцидентом на «Дружбе» не связано.

Беларусь сообщила о загрязнении российской нефти в трубопроводе «Дружба» в конце апреля, после этого экспорт в некоторые страны приостановили. Прокачку возобновили после поступления качественной нефти в конце мая. РБК сообщал, что в связи с инцидентом российские компании потеряли около 50 млн долларов.