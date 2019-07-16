ЕС одобрил санкции против Турции из-за бурения кипрского шельфа

Совет Европейского Союза одобрил введение санкций против Турции из-за бурения ею шельфа в исключительной экономической зоне Кипра. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В связи с происходящим в Евросоюзе решили приостановить переговоры с Турцией по соглашению о воздушном транспорте и отменить некоторые совещания на высоком уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией. Совет также одобрил сокращение объема помощи стране до 2020 года и предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою деятельность в Турции.

В ЕС призвали Турцию «действовать в духе добрососедства и уважать суверенитет и права Кипра в соответствии с международным правом».

МИД Турции заявил, что страна продолжит добычу углеводородов в Средиземноморье, несмотря на вводимые ЕС ограничения.

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Ранее стало известно о планах США ввести санкции против Турции из-за поставок в страну российских систем противоракетной обороны С-400. В Соединенных Штатах объяснили, что выступают против этого, так как американские истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем ПВО. По данным СМИ, США уже определились с санкциями, о них будет объявлено в ближайшее время.