Число госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 700 человек

Число жителей Иркутской области, госпитализированных с начала паводка в регионе, достигло 725 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Среди госпитализированных – 153 ребенка. «По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 4549 человек, в том числе 773 ребенка, оказана амбулаторная помощь 3842 обратившимся», – отметил представитель МЧС.

Власти города Тулуна – одного из населенных пунктов, сильно пострадавших от наводнения, заявили о стабилизации обстановки. По их словам, во всех микрорайонах города есть водоснабжение. В пунктах временного пребывания Тулуна остаются 253 человека.

Наводнение началось в Иркутской области в конце июня из-за ливней. В нескольких районах из-за паводков ввели режим ЧС. По последним данным, из-за наводнения погибли 25 человек. Впоследствии власти области также ввели режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров.