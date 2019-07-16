Бастрыкин предложил разрешить следователям доступ к банковской тайне на стадии проверок

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что следователей нужно наделить полномочиями запрашивать сведения, являющиеся банковской тайной, по материалам доследственных проверок, а не только по уголовным делам. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Бастрыкин предложил внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности». По его словам, это нужно сделать, так как во время доследственной проверки проверяемые пытаются скрыть принадлежащее им имущество.

«С учетом того что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений помимо нашего ведомства является важнейшим направлением деятельности различных государственных структур <…>, решать их следует совместными согласованными усилиями», — отметил Бастрыкин.

Также в интервью глава СК рассказал, что в прошлом году при расследовании дел о коррупции изъяли имущества, денег и ценностей почти на 2 млрд рублей. Более 1,6 млрд было возмещено добровольно.

В конце января в Федеральной антимонопольной службе рассказывали о разработке законопроекта, разрешающего ведомству доступ к банковской тайне. В ФАС пояснили, что инициатива не касается счетов физлиц, она нужна для доказательства картелей.