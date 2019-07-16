На частный жилой дом в Чечне упал легкомоторный самолет. Пострадали четыре человека

Четыре человека пострадили в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным экстренных служб, у пилота сломана ключица, трое жильцов госпитализированы в состоянии психологического шока. Погибших нет.

Авария произошла в станице Новощедринская Шелковского района около 8:00 по мск. Самолет разрушил половину здания, однако само судно пострадало незначительно.

Причиной крушения, пишет Интерфакс, стало то, что пилот не справился с управлением. Самолет принадлежит жителю Дагестана, арендующему землю недалеко от места происшествия, добавляет РИА Новости.