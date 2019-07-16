ЕСПЧ получил около сотни жалоб от россиянок на домашнее насилие

9 июля ЕСПЧ вынес первое решение по иску о домашнем насилии в пользу жительницы Ульяновска Валерии Володиной. Суд обязал взыскать 25 тысяч евро с российских властей.
В 2015 году Володина решила расстаться со своим сожителем, после чего он начал агрессивно себя вести, избивать ее и угрожать убийством, если она не согласится к нему вернуться.
Мужчина несколько раз пытался похитить Володину. С 2016 по 2018 год она жаловалась в полицию, но в МВД заводить уголовное дело о насилии или угрозах не стали из-за «отсутствия состава преступления».
В своем решении ЕСПЧ подчеркнул, что российские власти не «признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин».