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ЕСПЧ получил около сотни жалоб от россиянок на домашнее насилие

Общество

 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил около сотни жалоб на домашнее насилие от россиянок. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на избранного от России судью Дмитрия Дедова.

Других подробностей он не сообщил. Ранее в Минюсте рассказали, что всего за восемь лет в ЕСПЧ поступило шесть жалоб от россиянок, подвергшихся домашнему насилию. 

9 июля ЕСПЧ вынес первое решение по иску о домашнем насилии в пользу жительницы Ульяновска Валерии Володиной. Суд обязал взыскать 25 тысяч евро с российских властей.

В 2015 году Володина решила расстаться со своим сожителем, после чего он начал агрессивно себя вести, избивать ее и угрожать убийством, если она не согласится к нему вернуться.

Мужчина несколько раз пытался похитить Володину. С 2016 по 2018 год она жаловалась в полицию, но в МВД заводить уголовное дело о насилии или угрозах не стали из-за «отсутствия состава преступления».

В своем решении ЕСПЧ подчеркнул, что российские власти не «признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин».

Теги:
жалоба, домашнее насилие, еспч, ek
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