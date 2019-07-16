ЕСПЧ получил около сотни жалоб от россиянок на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил около сотни жалоб на домашнее насилие от россиянок. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на избранного от России судью Дмитрия Дедова.

Других подробностей он не сообщил. Ранее в Минюсте рассказали, что всего за восемь лет в ЕСПЧ поступило шесть жалоб от россиянок, подвергшихся домашнему насилию.