Московские избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы. Об этом рассказали Интерфаксу в Мосгоризбиркоме.

Из подавших документы 216 человек были зарегистрированы. Те кандидаты, которым было отказано в регистрации, могут оспорить это решение через суд или подать жалобу в Мосгоризбирком.

Документы еще 47 человек планируют рассмотреть 16 июля 20 избирательных комиссий. 25 избиркомов уже завершили свою работу. Окончательные решения о регистрации опубликуют 17 июля. Сами выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Среди тех, кому отказали в регистрации – оппозиционер Илья Яшин, он выдвигался в 45-м избирательном округе. Комиссия признала недействительными 562 подписи, собранные политиком, это на 133 больше допустимой доли брака в 10% (429 подписей). Другие независимые кандидаты, в частности, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас также рассказывали о найденных комиссией «несоответствиях» в подписных листах.

В связи с происходящим независимые кандидаты 14 июля провели встречу в центре Москвы, при разгоне которой полиция задержала почти 40 человек. На следующий день вечером также прошла несогласованная акция на Трубной площади.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что встреча кандидатов в депутаты 14 июля была «провокацией, а не публичной политикой». 15 июля он предложил провести встречу с кандидатами, однако многие из них были несогласны разговаривать с Горбуновым один на один. «На кулуарные встречи мы не готовы, они хотят всех обдурить», — заявила Любовь Соболь.