«Ситимобил» начал тестировать продажу еды и напитков во время поездок в такси

Сервис заказа такси «Ситимобил» запустил пилотный проект по продаже еды и напитков. Продукцию можно будет приобрести прямо во время поездки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

«Чтобы получить товар, нужно ввести номер бокса на сайте ridebar.ru (партнер проекта — ред.) или отсканировать QR-код и оплатить покупку онлайн. После этого водитель получит уведомление об оплате и передаст товар пассажиру», — пише издание.

Среди товаров — вода, газированные и энергетические напитки, жевательная резинка, снеки, чипсы и шоколад от производителей продуктов питания Mars и PepsiCo. Цены в такси будут сопоставимы с ценами в супермаркете, говорят в «Ситимобил».

В пилотном проекте участвуют около сотни автомобилей партнеров «Ситимобила» класса комфорт. По мнению компании, продажа еды во время поездок поможет водителям увеличить заработок: они будут получать от 25 до 70% от стоимости товара.

Конкуренты «Ситимобила» — «Яндекс.Такси» и Gett — не видят необходимости в подобной услуге. Отмечается, пользователи премиальных тарифов «Яндекс.Такси» могут бесплатно получить питьевую воду, влажные салфетки и губки для обуви.