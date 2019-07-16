В ЕСПЧ подали первую жалобу на реновацию в Москве

Москвич Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей о включении в программу реновации дома в районе Свиблово, где находится его квартира. Об этом «Ведомостям» рассказал Григорий Вайпан из Института права и публичной политики, который представляет заявителя.

По его словам, это первая жалоба на реновацию в Москве. По мнению Эйсмана, решение властей о реновации дома, где находится его квартира, нарушает право на уважение его собственности, которое гарантирует ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека.

Останкинский районный суд Москвы и Мосгорсуд признали решение властей о реновации дома законным. Эйсман в жалобе указал, что суды не запрашивали материалов, обосновывающих решение о включении дома в список для реновации. Заявитель считает, что изъятие у него собственности преследовало частный, а не публичный интерес.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы не ответили на запрос «Ведомостей».

ЕСПЧ рассматривал жалобу на принудительное переселение в рамках лужковской программы о ликвидации пятиэтажек и тогда вынес решение в пользу городских властей. Вайпан объяснил, что тогда по закону правительство само решало, какие дома отправлять под снос. Сейчас же по закону о реновации включение дома в программу происходит по решению 2/3 жителей.

Напомним, московские власти объявили о программе реновации в 2017 году. В нее включили более пяти тысяч жилых домов, сейчас переселение жителей по программе идет в семи столичных округах. В апреле в Госдуму внесли законопроект о проведении реновации во всех российских регионах.