Казахстанская компания разорвала контракт с дистрибьютором «Газпром нефти» из-за санкций

Казахстанская компания «АрселорМиттал Темиртау» расторгла контракт с ТОО «Ник-Ойл», местным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы», из-за санкций Украины и Европейского союза (ЕС), пишет «Коммерсант».

В письме АМТ говорится, что «решение принято из-за санкций Украины и ЕС против компании “Газпром нефть”, чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора “АМТ Темиртау” и АМТ».

В АМТ не ответили на запрос газеты. В «Газпромнефть — смазочные материалы» назвали решение АМТ «недоразумением».

Источник издания, знакомый с ситуацией, сказал, что «Газпром нефть» рассчитывает на скорейшее разрешение ситуации, которая «наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям».

«Ник-Ойл» продает смазочные материалы под брендами «Газпром нефти» и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана. Собеседники газеты говорят, что «Ник-Ойл» и «Газпром нефть» связывают только коммерческие отношения.

«Газпром нефть» находится под секторальными санкциям США и ЕС с сентября 2014 года, а также под финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования. Однако эти ограничения не мешают обычной коммерческой деятельности.