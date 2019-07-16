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Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить оскорбляющее государственный флаг России изображение

Общество

 

Роскомнадзор по просьбе Генпрокуратуры потребовал от социальной сети Instagram удалить изображение, оскорбляющее государственные символы России.

«Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В адрес Instagram направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации. Другие подробности не сообщаются.

Накануне Роскомнадзор направил аналогичное уведомление в адрес Facebook. Претензии ведомства вызвала картинка, которая содержала «нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба».

Теги:
флаги, инстаграм, соцсети, роскомнадзор, ek
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