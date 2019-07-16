Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить оскорбляющее государственный флаг России изображение

Роскомнадзор по просьбе Генпрокуратуры потребовал от социальной сети Instagram удалить изображение, оскорбляющее государственные символы России.

«Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В адрес Instagram направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации. Другие подробности не сообщаются.

Накануне Роскомнадзор направил аналогичное уведомление в адрес Facebook. Претензии ведомства вызвала картинка, которая содержала «нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба».