«Это напоминает меркантильность»: глава комитета Госдумы по вопросам семьи выступила за ограничение числа детей в приемных семьях

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила за ограничение числа детей, которых может усыновить одна семья, передает РИА Новости.

«Об этом говорила и Анна Кузнецова (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка — ред.). Она тоже считает, что разве можно десять человек усыновлять и даже больше.

Это напоминает меркантильность. Может, есть действительно люди, которые любят очень [детей]», — заявила Плетнева.

Депутат подчеркнула, что высказывает собственное мнение и что пока соответствующего законопроекта в Госдуме нет. Если инициатива будет внесена, то она ее поддержит, добавила Плетнева.

Накануне об усыновлении детей в России высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выступила против разрешения однополым семьям брать детей под опеку, поскольку это «приведет к вырождению человечества».

В 2014 году было подписано постановление, которое запретило гражданам стран, в которых разрешены однополые браки, усыновлять детей-сирот из России. С 2013 года в стране действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних.

Тамара Плетнева ранее заявляла, что гомосексуалов «надо лечить», потому что они, по мнению главы думского комитета по вопросам семьи, «больные».