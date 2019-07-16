Четверых сотрудников московского УВД по ЗАО уволили после дела Ивана Голунова

Четверых сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД по Москве, где вели уголовное дело журналиста Ивана Голунова, уволили, передает Интерфакс.

«Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее об увольнении трех сотрудников УВД по ЗАО с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе» сообщал телеграм-канал Baza. По его информации, они намерены судиться с ГУ МВД по Москве.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков 6 июня. Спустя несколько дней уголовное дело против него прекратили в связи с недоказанностью преступления.

Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью. После этого президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции, еще пятерых полицейских УВД по ЗАО отстранили от работы.