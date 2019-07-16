Независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пригласили на встречу с представителями ЦИКа

Независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пригласили на встречу с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает РИА Новости.

«Если мы неправильно интерпретируем какие-то нормы закона и кодекса московского и наших нормативных актов, то мы готовы по этому поводу поговорить», — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что поступившие в Центризбирком жалобы «читают и анализируют», однако в ЦИКе не могут принять по ним решение в связи с отсутствием полномочий.

В Кремле также заявили, что не имеют полномочий и намерений вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму: «До сих пор в Москве выборы всегда проходили на достаточно высоком стандарте. Это и является основополагающими тезисами, из которых уже все исходят».

Независимые кандидаты потребовали встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым 14 июля во время встречи с избирателями в центре столицы. Тогда при ее разгоне полиция задержала почти 40 человек.

На следующий день Горбунов заявил, что встреча кандидатов в депутаты с избирателями была «провокацией, а не публичной политикой». Он предложил встретиться с кандидатами, однако многие из них не согласились разговаривать с чиновником один на один.

16 июля стало известно, что московские избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам. Среди них — оппозиционер Илья Яшин. Комиссия признала недействительными 562 подписи, что на 133 больше допустимой доли брака в 10% (429 подписей).

Другие независимые кандидаты, в частности Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и Константин Янкаускас, также рассказывали о найденных комиссией «несоответствиях» в подписных листах.