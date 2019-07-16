Коллегия судей разрешила СК завести дело о взятке на московского судью в отставке

Квалификационная коллегия судей Москвы разрешила завести дело о получении взятки в отношении судьи Кузьминского райсуда в отставке Руслана Якубаева, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Мосгорсуда.

Его отправили в отставку в апреле — спустя несколько недель после того, как сотрудники ФСБ увезли его из суда для дачи пояснений в рамках доследственной проверки.

По данным агентства, судье могут вменить получение взятки в 200 тысяч рублей (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК). Якубаев был судьей Кузьминского суда с 2014 года, а до этого с 2011 года работал в Кузьминках мировым судьей.